Газоснабжение

В ряде населенных пунктов Ингушетии более чем на сутки отключат газ

0

В пяти населенных пунктах Ингушетии более чем на сутки отключат газ из-за планово-профилактических работ, сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Назрань».

С 9 часов 30 мая до 13 часов 31 мая будет прекращена подача газа в город Магас, сельские поселения Экажево, Сурхахи и Али-Юрт Назрановского района, а также в АО Насыр-Кортский города Назрани.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей следить за газовым оборудованием, довести информацию до знакомых и соседей.

Единые дежурные диспетчерские службы: Назрановский район — 8 (8732) 22-11-07, Магас — 8 (8734) 55-04-75.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Нальчике
Премьер Ингушетии поздравил пограничников с профессиональным праздником и поблагодарил за службу
В Ингушетии углубят реки для предотвращения потопов
Ратная служба пограничников обеспечивает надежную защиту Родины — Глава Ингушетии
В Ингушетии отметили Международный день соседей
В преддверии Дня республики Глава Ингушетии проведет встречу с журналистами
Делегация из Малгобека представит Ингушетию на юнармейском форуме в Москве
Для улучшения ЖКУ в регионе необходимо наладить обратную связь с потребителями — Калиматов
Директор ДК села Нестеровское Ингушетии Юсуп Евлоев отмечен благодарностью министра культуры РФ
В Малгобеке модернизируют музей боевой и трудовой славы
Берега рек Асса и Назранка в Ингушетии очистят от мусора в рамках акции «Вода России»

Главное

Яндекс.Метрика

 