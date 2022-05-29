В ряде населенных пунктов Ингушетии более чем на сутки отключат газ

С 9 часов 30 мая до 13 часов 31 мая будет прекращена подача газа в город Магас, сельские поселения Экажево, Сурхахи и Али-Юрт Назрановского района, а также в АО Насыр-Кортский города Назрани.

В чрезвычайном ведомстве призвали жителей следить за газовым оборудованием, довести информацию до знакомых и соседей.

Единые дежурные диспетчерские службы: Назрановский район — 8 (8732) 22-11-07, Магас — 8 (8734) 55-04-75.