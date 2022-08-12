В селе Новый Редант Ингушетии прошло мероприятие в рамках проекта «Культура для школьников»

Мероприятие прошло в рамках Всероссийского межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников», который погружает ребят в культурное пространство страны.

Культорганизатор ДК Айшат Хамхоева рассказала детям, что хореография — это искусство, сочетающее в себе элементы древней и современной профессиональной танцевальной культуры. Являясь частью ингушской духовной культуры, хореография совершенствовалась, наполняя формы танца эстетическими функциями, воспитывая новые и новые поколения.

«В завершение беседы был продемонстрирован видеоролик, из которого ребята узнали много интересного о национальном танце ингушей», — рассказала директор сельского ДК Марета Ханиева.