Свалка

В селе Троицкое Ингушетии ликвидировали несанкционированную свалку в районе новостроек

0

Администрация сельского поселения Троицкое провела работы по ликвидации несанкционированной свалки, расположенной в районе новостроек.

Отмечается, что в рамках масштабной операции по очистке территории были проведены комплексные меры, направленные на восстановление чистоты и порядка в данной местности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района Ингушетии, работы включали в себя вывоз и утилизацию мусора, а также проведение регулярных обходов и контроль за площадкой, чтобы предотвратить появление новых свалок на данной территории.

Администрация села Троицкое выразила искреннюю благодарность всем жителям, которые проявили участие и поддержку в вопросах экологии и чистоты муниципального образования.

«Только совместными усилиями мы сможем сохранить нашу прекрасную землю для будущих поколений», — заявили в администрации поселения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Депутат Госдумы Муслим Татриев поощрил ингушских спортсменов
Ингушский юниор Мурад Яндиев завоевал золото первенства Красноярского края по греко-римской борьбе
Осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ в Ингушетии
На форуме «Россия» в Москве проходит день Ингушетии
В Назрани до конца 2023 года будут проверены все торговые предприятия города
Доцент МПГУ провела онлайн-семинар для воспитателей Ингушетии
Глава Ингушетии поздравил депутата Госдумы Муслима Татриева с заслуженной наградой
В горном селе Джейрах Ингушетии в 2024 году сдадут новый ДК
В Сунженском районе Ингушетии выявили незаконную вырубку леса
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» помог ветерану СВО получить земельный участок
Председателя избиркома Ингушетии наградили за поддержку ветеранов МВД

Главное

Яндекс.Метрика

 