В селе Троицкое Ингушетии ликвидировали несанкционированную свалку в районе новостроек

Отмечается, что в рамках масштабной операции по очистке территории были проведены комплексные меры, направленные на восстановление чистоты и порядка в данной местности.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района Ингушетии, работы включали в себя вывоз и утилизацию мусора, а также проведение регулярных обходов и контроль за площадкой, чтобы предотвратить появление новых свалок на данной территории.

Администрация села Троицкое выразила искреннюю благодарность всем жителям, которые проявили участие и поддержку в вопросах экологии и чистоты муниципального образования.

«Только совместными усилиями мы сможем сохранить нашу прекрасную землю для будущих поколений», — заявили в администрации поселения.