Реконструкция

В сельском поселении Экажево Ингушетии благоустраивают одно из мусульманских кладбищ

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В сельском поселении Экажево Назрановского района благодаря благотворительному фонду «Сафмар» благоустраивают одно из мусульманских кладбищ.

Работы на объекте стартовали два месяца назад. Костоевы, Добриевы, Картоевы, Шанхоевы, Сурхоевы, Цечоевы — вот неполный список представителей тейпов, захороненных на кладбище, которое существовало ещё до выселения ингушского народа в Казахстан и Среднюю Азию в 1944 году.

Как сообщила пресс-служба Главы и Правительства РИ, вокруг кладбища общей протяжённостью 1500 метров установили новое ограждение, которое намного прочнее старой металлической сетки. С двух сторон тут уложили асфальт, появились две стоянки для машин, одну из них решили расширить.

Рабочие отштукатурили, побелили и покрасили молельный домик. Позади него сделали небольшую пристройку для хозинвентаря. Лопаты, ведра, вилы и газонокосилки для уборки захоронений уже закуплены. Внутри кладбища появятся дорожки к захоронениям и беседка.

Отмечается, что до конца нынешнего года реконструкцию проведут на 40 кладбищах Ингушетии: 33 из них мусульманские и 7- православные. Оставшиеся кладбища обновят в следующем году.

Напомним, таким масштабным благоустройством благотворительный фонд «Сафмар» охватил кладбища во всех районах и городах республики. Все работы ведутся в рамках ранних договорённостей руководства региона с известным российским предпринимателем Микаилом Гуцериевым. К строительству привлечены местные жители, а это дополнительные рабочие места для населения.

 

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