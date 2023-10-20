В сентябре текущего года годовая инфляция в Ингушетии ускорилась до 7,1%

Из-за ослабления рубля подорожали импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты и оборудование. Это привело к росту цен на говядину, мясо курицы и яйца. Выросшие издержки животноводов повлияли на увеличение себестоимости производства молока. В результате подорожало сливочное масло и ускорился рост цен на сметану.

Благодаря, в том числе, действию льготных ипотечных программ в регионе увеличился ввод жилья. Это привело к повышению спроса на строительные материалы, что стало причиной ускорения роста цен на них в годовом выражении.

Рост оптовых цен на моторное топливо, наблюдавшийся на протяжении сентября, отразился на дальнейшем повышении цен на бензин в Ингушетии. Выросли цены и на новые отечественные автомобили. Причина в подорожании импортных комплектующих на фоне ослабления рубля.

Динамика цен на авиабилеты объясняется низкой сравнительной базой прошлого года. Тогда благодаря предоставлению федеральных субсидий выросло количество авиарейсов, из-за чего заметно снизилась стоимость полетов. Но в сентябре этого года авиабилеты дешевели не так заметно.

Подробнее о причинах изменения цен в Ингушетии можно узнать в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.

В целом по России в сентябре инфляция составила 6%. В 2023 году она складывается около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0 — 7,0%.