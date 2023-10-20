Инфляция

В сентябре текущего года годовая инфляция в Ингушетии ускорилась до 7,1%

0

В сентябре годовая инфляция в республике ускорилась до 7,1% после 5,7% в августе, но не превысила данных по СКФО (7,1%). В основном на повышение инфляции повлияли федеральные факторы, сообщили «Ингушетии» в отделении Банка России по региону.

Из-за ослабления рубля подорожали импортные кормовые добавки, ветеринарные препараты и оборудование. Это привело к росту цен на говядину, мясо курицы и яйца. Выросшие издержки животноводов повлияли на увеличение себестоимости производства молока. В результате подорожало сливочное масло и ускорился рост цен на сметану.

Благодаря, в том числе, действию льготных ипотечных программ в регионе увеличился ввод жилья. Это привело к повышению спроса на строительные материалы, что стало причиной ускорения роста цен на них в годовом выражении.

Рост оптовых цен на моторное топливо, наблюдавшийся на протяжении сентября, отразился на дальнейшем повышении цен на бензин в Ингушетии. Выросли цены и на новые отечественные автомобили. Причина в подорожании импортных комплектующих на фоне ослабления рубля.

Динамика цен на авиабилеты объясняется низкой сравнительной базой прошлого года. Тогда благодаря предоставлению федеральных субсидий выросло количество авиарейсов, из-за чего заметно снизилась стоимость полетов. Но в сентябре этого года авиабилеты дешевели не так заметно.

Подробнее о причинах изменения цен в Ингушетии можно узнать в информационно-аналитическом комментарии на сайте Банка России.

В целом по России в сентябре инфляция составила 6%. В 2023 году она складывается около верхней границы прогноза Банка России от 15 сентября: 6,0 — 7,0%.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В столице Ингушетии проверили состояние пожарных гидрантов
Министр по физической культуре и спорту Ингушетии участвует в форуме «Россия — спортивная держава»
В селе Нестеровское Ингушетии школьники посадили деревья в честь учителей
Юнармейцы Ингушетии приняли участие во Всероссийском дне призывника
Вдове погибшего сотрудника Ногинского спасательного центра МЧС из Ингушетии передали орден Мужества
В селе Сурхахи Ингушетии продолжается строительство амбулатории в рамках нацпроекта «Здравоохранение»
В Назрани вывезли самосвалы мусора из ливневок города
Призывники Назрановского района Ингушетии в очередной раз отправились в войска
Полпред Ингушетии в СЗФО принял участие в заседании общественного совета при губернаторе Ленинградской области
В Ингушетии организовали встречу молодежи с успешным предпринимателем
В Альтиевском округе Назрани заменили по просьбам граждан ветхую водопроводную трубу

Главное

Яндекс.Метрика

 