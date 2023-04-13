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В школе Росгвардии в Ингушетии провели мероприятие к Дню космонавтики

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В Назрановской школе войск национальной гвардии России прошло тематическое мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики с участием военнослужащих территориального управления ведомства.

По случаю памятной даты ребята поучаствовали в творческом конкурсе, представив вниманию гостей свои рисунки, поделки, модели космических кораблей и ракет. Победители конкурса были награждены грамотами.

В свою очередь, росгвардейцы рассказали школьникам об истории космонавтики и проверили их знания по данной теме, что вызвало большую заинтересованность у детей и желание узнать о космосе как можно больше.

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