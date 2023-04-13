В школе Росгвардии в Ингушетии провели мероприятие к Дню космонавтики

По случаю памятной даты ребята поучаствовали в творческом конкурсе, представив вниманию гостей свои рисунки, поделки, модели космических кораблей и ракет. Победители конкурса были награждены грамотами.

В свою очередь, росгвардейцы рассказали школьникам об истории космонавтики и проверили их знания по данной теме, что вызвало большую заинтересованность у детей и желание узнать о космосе как можно больше.