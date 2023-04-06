В СКР завели дела по факту нападений на полицейских Ингушетии и Северной Осетии

Отмечается, что следствием установлено, что 27 марта неизвестные лица произвели множество выстрелов по сотрудникам полиции, находившимся на посту «Волга 14», расположенном в Северной Осетии, в результате посягательства двое сотрудников были ранены.

Позднее, 3 апреля на окраине города Малгобека Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых неизвестными по ним был открыт огонь из автоматического оружия. В результате посягательства одному сотруднику причинено касательное огнестрельное ранение. Нападавшие скрылись с места происшествия.

В ночь с 5 на 6 апреля текущего года сотрудниками правоохранительных органов в частном домовладении в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии заблокированы вооруженные лица, отказавшиеся сложить оружие. В ходе боестолкновения трое сотрудников правоохранительных органов получили смертельные ранения.

Указанные уголовные дела приняты к производству Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия. Проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и поиск лиц, причастных к этим преступлениям.

При этом в правоохранительных органах республики сообщили газете «Ингушетия», что при боестолкновении в селе Зязиков-Юрт участники бандгруппы подбили военный Урал и УАЗ «Патриот». Сейчас бандитов ищут, режим КТО, введенный с 20 часов 3 апреля, продолжается.