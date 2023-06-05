Безопасность

В следственном управлении СКР по Ингушетии призвали не оставлять детей у открытых окон

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Следственное управление СКР по Ингушетии призвало граждан быть предельно бдительными и не оставлять детей у открытых окон.

В пресс-службе ведомства отметили, что для предупреждения несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

Отмечается, что рассчитывать на москитную сетку опрометчиво, она не может выдержать вес ребенка, поэтому необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы.

Также взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.

В СУ СКР по региону напомнили, что в случае, если ребенок погиб или пострадал, выпав из окна, следственными органами устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.

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