Конкурс

В столице Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Воспитатель года»

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В столице Ингушетии в детсаде «Солнечный город» дан старт региональному этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель года».

К торжественному мероприятию присоединились вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева и заместитель председателя Народного собрания республики Аза Хашиева.

Как сообщила министр образования региона Эсет Бокова, в течение месяца лучшие в своём деле воспитатели будут соревноваться в профессиональном мастерстве, делиться со своими коллегами накопленным опытом, учиться новому.

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