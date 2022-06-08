В столице Ингушетии дан старт региональному этапу конкурса «Воспитатель года»
В столице Ингушетии в детсаде «Солнечный город» дан старт региональному этапу Всероссийского конкурса «Воспитатель года».
К торжественному мероприятию присоединились вице-премьер Ингушетии Марьям Амриева и заместитель председателя Народного собрания республики Аза Хашиева.
Как сообщила министр образования региона Эсет Бокова, в течение месяца лучшие в своём деле воспитатели будут соревноваться в профессиональном мастерстве, делиться со своими коллегами накопленным опытом, учиться новому.