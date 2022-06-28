Концерт

В столице Ингушетии прошел концерт классической музыки

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В Центре культурного развития города Магаса состоялся концерт классической музыки «В кругу друзей», сообщила пресс-служба министерства культуры Ингушетии.

С насыщенной программой перед зрителями выступил струнный квинтет под руководством Нагима Абилова, который исполнил произведения Баха «Шутка», Дж. Ласта «Одинокий пастух», танго «Por una Cabeza» Л. Рохаса и многие другие мелодии классической музыки. Вела концерт Дарья Хлебникова.

Музыкальным подарком для композитора Заремы Мальсаговой стало исполнение её произведения «Всадник», на слова Джемалдина Яндиева из вокального цикла «Горские песни». А в завершение концерта музыканты сыграли известную ингушскую мелодию «ГӀалгIайче» (автор Темерлан Дзейтов), в аранжировке Нагима Абилова.

По отзывам участников этого музыкального события, концерт прошёл на высоком профессиональном уровне и оставил приятные впечатления.

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