В столице Ингушетии прошли открытые соревнования по плаванию

Местом проведения соревнований стал бассейн Ингушского госуниверситета. В турнире принимали участие 30 юных пловцов со всех уголков республики. Организатором соревнований выступил президент федерации плавания региона Амирхан Мальсагов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучших выявляли в личном зачете в нескольких дисциплинах. В конце соревнований была определена тройка призеров в каждой дисциплине, также заявили отдельную номинацию «За волю к победе». Призеры получили от организаторов соревнований грамоты, медали, кубки и полезные подарки.