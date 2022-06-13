Плавание

В столице Ингушетии прошли открытые соревнования по плаванию

0

В Магасе прошли открытые соревнования по плаванию, посвященные 30-летию образования Ингушетии.

Местом проведения соревнований стал бассейн Ингушского госуниверситета. В турнире принимали участие 30 юных пловцов со всех уголков республики. Организатором соревнований выступил президент федерации плавания региона Амирхан Мальсагов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, лучших выявляли в личном зачете в нескольких дисциплинах. В конце соревнований была определена тройка призеров в каждой дисциплине, также заявили отдельную номинацию «За волю к победе». Призеры получили от организаторов соревнований грамоты, медали, кубки и полезные подарки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ожидаются ливни с грозой и градом
Ребенок и двое взрослых пострадали в Ингушетии в автоаварии
Сборная грепплеров Ингушетии заняла первое общекомандное место на турнире в Моздоке
Юные боксеры из Ингушетии успешно выступили в матчевых встречах в Ставропольском крае
Определились победители и призеры II этапа турнира по воркауту к 30-летию Ингушетии
«Ингушетия: маленькая, но величественная» — газета «Краснодарские известия»
В МКЖР Ингушетии состоялась презентация выставки «Символы великой России»
В Русском театре Ингушетии поставят спектакль по пьесе Шекспира «Буря»
В День России ингушским юнармейцам вручили первые в их жизни паспорта
В Ингушетии чествовали росгвардейцев, принимавших участие в спецоперации на Украине
Стройфирму в Ингушетии заставили оградить рабочие зоны для защиты прохожих

Главное

Яндекс.Метрика

 