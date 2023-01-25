В столице Ингушетии проводится масштабная проверка системы электроснабжения

Отмечается, что в Магасе участились случаи отключения электроэнергии. На устранение последнего сбоя электропередачи потребовалось много времени. Причиной аварии стали недобросовестные застройщики, которые при строительных работах повредили подземные кабели.

В отношении нарушителей уже принимаются меры наказания согласно действующему законодательству.

Власти города напоминают строительным организациям, что все работы, связанные со вскрытием грунта, в обязательном порядке должны быть согласованы с энергетиками или городской администрацией.