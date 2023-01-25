Муниципалитет

В столице Ингушетии проводится масштабная проверка системы электроснабжения

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По поручению градоначальника Усмана Аушева специалисты МКУ «Электросети г. Магас» в столице проводят масштабную работу по выявлению и устранению причин прекращения подачи электроэнергии, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что в Магасе участились случаи отключения электроэнергии. На устранение последнего сбоя электропередачи потребовалось много времени. Причиной аварии стали недобросовестные застройщики, которые при строительных работах повредили подземные кабели.

В отношении нарушителей уже принимаются меры наказания согласно действующему законодательству.

Власти города напоминают строительным организациям, что все работы, связанные со вскрытием грунта, в обязательном порядке должны быть согласованы с энергетиками или городской администрацией.

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