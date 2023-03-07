В столице Ингушетии проводится ремонт водопроводной трубы
Коммунальщики Магаса проводят ремонт водопроводной трубы по улице Али Горчханова после соответствующего поручения исполняющего обязанности мэра города Зайта Орцханова.
«Водопроводная линия давно нуждался в ремонте, жители города не раз обращались с проблемой частых порывов на данном участке», — отметили в пресс-службе муниципалитета.
Также в мэрии призвали жителей города обращаться по вопросам благоустройства столицы к помощнику градоначальника Магомету Баркинхоеву по телефону 8 (923) 616-01-06.