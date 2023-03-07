Водоснабжение

В столице Ингушетии проводится ремонт водопроводной трубы

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Коммунальщики Магаса проводят ремонт водопроводной трубы по улице Али Горчханова после соответствующего поручения исполняющего обязанности мэра города Зайта Орцханова.

«Водопроводная линия давно нуждался в ремонте, жители города не раз обращались с проблемой частых порывов на данном участке», — отметили в пресс-службе муниципалитета.

Также в мэрии призвали жителей города обращаться по вопросам благоустройства столицы к помощнику градоначальника Магомету Баркинхоеву по телефону 8 (923) 616-01-06.

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