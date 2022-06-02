В столице Ингушетии пройдет праздничный концерт в честь юбилея республики

В концерте в честь 30-летия республики примут участие вокалисты и творческие коллективы филармонии, а также звезды эстрады из других регионов Северного Кавказа.

«Праздничный концерт обещает стать одним из самых масштабных событий текущего года в культурной жизни республики. Приглашаем всех желающих», — сказано в релизе.

Начало концерта в 11:00.