В столице Ингушетии пройдет праздничный концерт в честь юбилея республики

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Праздничный концерт «Ингушетия — наш общий дом» пройдет у подножья башни Согласия в Магасе 4 июня в День республики, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

В концерте в честь 30-летия республики примут участие вокалисты и творческие коллективы филармонии, а также звезды эстрады из других регионов Северного Кавказа.

«Праздничный концерт обещает стать одним из самых масштабных событий текущего года в культурной жизни республики. Приглашаем всех желающих», — сказано в релизе.

Начало концерта в 11:00.

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