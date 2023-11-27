Память

В столице Ингушетии установят памятник государственному деятелю Идрису Зязикову

0
Идрис Зязиков

В Магасе по инициативе Главы республики Махмуд-Али Калиматова установят памятник выдающемуся общественно-политическому и государственному деятелю Идрису Зязикову.

Руководитель субъекта напомнил, что он внес неоценимый вклад в создание ингушской государственности, 100-летие которой отметят в июле 2024 года.

«Наш народ и гости республики должны помнить и знать об этом достойном и славном сыне Ингушетии. Его жизнь, сила духа должны служить нам примером самоотверженности и работы на благо народа», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Глава пригласил архитекторов, скульпторов и дизайнеров принять участие в конкурсе по созданию проекта памятника.

Ранее наше издание информировало, что в республике объявлен конкурс на создание эскиза памятника Идрису Зязикову.

Заявки с сопроводительными записками принимаются до 23 января 2024 года по адресу: город Магас, проспект Идриса Зязикова, 16А (Министерство культуры региона), а также их можно прислать на электронную почту oomkri@mail.ru.

Идрис Бейсултанович Зязиков — один из основателей Ингушской автономной области в 1924 году и ее первый руководитель. В этой должности он работал до 3 сентября 1929 года.

Напомним, в апреле 2021 года Президент России подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и празднованию векового юбилея государственности Ингушетии. Возглавляет его министр культуры страны Ольга Любимова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Магомед Медов из Ингушетии один из первых принял участие в СВО
В Джейрахском районе Ингушетии устраняют последствия ураганного ветра
Уроженец Ингушетии стал чемпионом Московского областного турнира по ММА
В Ингушетии завершился региональный чемпионат по оказанию первой помощи
Ингушский госуниверситет приглашает к участию в фотоконкурсе «Ингушетия глазами молодежи»
Экс-заместитель главврача больницы в Ингушетии обвиняется в получении взятки
В Ингушетии проходит конкурс на создание эскиза памятника Идрису Зязикову
В селе Зязиков-Юрт Ингушетии состоится сельскохозяйственная ярмарка
Сборная из села Базоркино выиграла матчевую встречу по боксу
Больше половины населения Сунжи Ингушетии остались без света из-за сильного ветра
В Ингушетии выявили два факта незаконной рубки леса

Главное

Яндекс.Метрика

 