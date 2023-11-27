В столице Ингушетии установят памятник государственному деятелю Идрису Зязикову

Руководитель субъекта напомнил, что он внес неоценимый вклад в создание ингушской государственности, 100-летие которой отметят в июле 2024 года.

«Наш народ и гости республики должны помнить и знать об этом достойном и славном сыне Ингушетии. Его жизнь, сила духа должны служить нам примером самоотверженности и работы на благо народа», — цитирует Махмуд-Али Калиматова его пресс-служба.

Глава пригласил архитекторов, скульпторов и дизайнеров принять участие в конкурсе по созданию проекта памятника.

Ранее наше издание информировало, что в республике объявлен конкурс на создание эскиза памятника Идрису Зязикову.

Заявки с сопроводительными записками принимаются до 23 января 2024 года по адресу: город Магас, проспект Идриса Зязикова, 16А (Министерство культуры региона), а также их можно прислать на электронную почту oomkri@mail.ru.

Идрис Бейсултанович Зязиков — один из основателей Ингушской автономной области в 1924 году и ее первый руководитель. В этой должности он работал до 3 сентября 1929 года.

Напомним, в апреле 2021 года Президент России подписал распоряжение о создании оргкомитета по подготовке и празднованию векового юбилея государственности Ингушетии. Возглавляет его министр культуры страны Ольга Любимова.