В столице Ингушетии завершены работы по новогоднему оформлению города

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В Магасе завершены работы по новогоднему оформлению города, сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования.

«Традиционно мы заранее украсили Магас к Новому году. Главная новогодняя ёлка расположена в самом сердце столицы — на площади Алания. Вблизи ёлки установили фотозону в виде святящихся цифр «2022», — отметил мэр Усман Аушев.

Власти города провели масштабную работу по установке архитектурно-художественной подсветки, световых инсталляций и гирлянд по всей территории столицы.

«Пришлось постараться, чтобы создать праздничное настроение у жителей и гостей столицы, несмотря на действующие ограничительные меры, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой», — написал Усман Аушев на своей странице в «Инстаграм».

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