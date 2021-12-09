В столице Ингушетии завершены работы по новогоднему оформлению города

«Традиционно мы заранее украсили Магас к Новому году. Главная новогодняя ёлка расположена в самом сердце столицы — на площади Алания. Вблизи ёлки установили фотозону в виде святящихся цифр «2022», — отметил мэр Усман Аушев.

Власти города провели масштабную работу по установке архитектурно-художественной подсветки, световых инсталляций и гирлянд по всей территории столицы.

«Пришлось постараться, чтобы создать праздничное настроение у жителей и гостей столицы, несмотря на действующие ограничительные меры, связанные со сложной эпидемиологической обстановкой», — написал Усман Аушев на своей странице в «Инстаграм».