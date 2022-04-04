В Сунже Ингушетии обсудили вопросы озеленения центрального парка города

Мэр Сунжи Аслан Умаров совместно с министром природных ресурсов Ахметханом Шадиевым на рабочей встрече в центральном парке обсудили комплексное благоустройство территории.

Отмечается, что специалисты ландшафтного дизайна представили проект по озеленению территории, рассмотрели вопрос полива растительности для адаптирования саженцев. В зоне пространства парка будут высажены кустарники, цветы и деревья, приспособленные к местным условиям. На территории парка также ведутся работы по строительству ограждения.

В частности, продолжается заливка столбов бетоном для дальнейшего устройства ограждающих металлических элементов. В активной фазе находятся работы по возведению первого выставочного центра в Ингушетии. На площадке специалисты завершили строительство цокольной зоны объекта. Рабочие приступили к возведению верхней части общественно значимого учреждения. По информации мэрии города, общая площадь строительных работ составляет более 1000 кв. м.

Напомним, по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова Комитетом архитектуры и градостроительства региона разработан проект по созданию комплексного общественного пространства, запланированного к благоустройству к юбилейной дате — 30-летию образования республики.