В Сунже Ингушетии завершается благоустройство парковочной зоны в рамках нацпроекта

На днях глава муниципального образования проинспектировал ход работ по благоустройству территории на улице Победы в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» федеральной программы "Формирование комфортной городской среды«.Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в настоящее время специалистами подрядной организации ведутся технологические работы по заливке основ под опоры освещения, установке бордюрного камня, выравниванию поверхности парковочной зоны под дальнейшую укладку асфальтового покрытия. Также по инициативе главы города Аслана Умарова на участке работниками учреждения здравоохранения проводятся работы по покраске ограждающих элементов центральной районной больницы для создания более эстетичного вида.

Напомним, на благоустраиваемом участке расположены Сунженская ЦРБ, а также ООО «Газпром газораспределение Назрань». Данные социальные объекты обслуживают не только население г. Сунжи, но и жителей самого крупного района в республике. По словам мэра, реализация проекта позволит создать более ста парковочных мест, тем самым обеспечит удобства для граждан в получении различного рода услуг.