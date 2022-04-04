В Сунже выявили строительство двух крупных торговых объектов без разрешительных документов

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В Сунже, близ аэропорта «Магас», приостановили строительство трех- и четырехэтажного торговых объектов из-за отсутствия разрешительных документов, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Установлено, что на территории Сунжи, недалеко от аэропорта «Магас», ведутся строительные работы трех- и четырехэтажного торговых объектов без соответствующего разрешения на строительство. В связи с изложенным прокуратурой Сунженского района в суд направлены исковые заявления о приостановлении вышеуказанных строительных работ до получения в установленном законом порядке разрешений на строительство, которые судом рассмотрены и удовлетворены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с действующими требованиями градостроительного законодательства одним из оснований для выдачи органом местного самоуправления разрешения на строительство является проект застройки и положительное заключение экспертизы на этот проект.

«Строительство таких зданий без соответствующих проектов и положительных заключений экспертиз на них напрямую нарушает права граждан и неопределенного круга лиц, в том числе и на предмет аварийности таких объектов, вследствие ведения строительных работ не по проекту», — добавили в ведомстве.

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