Призыв

В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся осенней призывной кампании

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Заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев провёл рабочее совещание по вопросам осенней призывной кампании.
 

В мероприятии приняли участие мэр города Сунжа Аслан Умаров, представители прокуратуры, УМВД по РИ, военкомата, следственного комитета, а также главы сельских поселений.

Как отметили в администрации Сунженского района, по-прежнему одной из главных проблем в ходе призыва остаётся уклонение молодых людей от военной службы. В связи с этим военному комиссариату Сунженского района было рекомендовано обеспечить направление в правоохранительные органы материалов в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Главам сельских поселений было рекомендовано организовать работу по актуализации списков адресов призывников, провести подворный обход в присутствии представителей правоохранительных органов и направить актуализированные списки в военный комиссариат района.

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