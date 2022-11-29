В Сунженском районе Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся осенней призывной кампании

В мероприятии приняли участие мэр города Сунжа Аслан Умаров, представители прокуратуры, УМВД по РИ, военкомата, следственного комитета, а также главы сельских поселений.

Как отметили в администрации Сунженского района, по-прежнему одной из главных проблем в ходе призыва остаётся уклонение молодых людей от военной службы. В связи с этим военному комиссариату Сунженского района было рекомендовано обеспечить направление в правоохранительные органы материалов в отношении граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности.

Главам сельских поселений было рекомендовано организовать работу по актуализации списков адресов призывников, провести подворный обход в присутствии представителей правоохранительных органов и направить актуализированные списки в военный комиссариат района.