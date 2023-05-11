В Сунженском районе Ингушетии подкармливают диких животных

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Инспекторы Госохотнадзора начали подкорм диких животных на территории Сунженского района Ингушетии, сообщает пресс-служба экологического ведомства республики.

Минеральная подкормка необходима травоядным животным для нормальной деятельности пищеварения и сердечно-сосудистой системы, так как в состав минеральных солей входит натрий, кальций и другие микроэлементы, недостаток которых может вызвать многие заболевания диких животных.

Отметим, что специалисты охотничьего хозяйства Ингушетии проводят подкормку диких животных в плановом порядке на всей лесной территории региона.

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