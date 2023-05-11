В Сунженском районе Ингушетии подкармливают диких животных
Инспекторы Госохотнадзора начали подкорм диких животных на территории Сунженского района Ингушетии, сообщает пресс-служба экологического ведомства республики.
Минеральная подкормка необходима травоядным животным для нормальной деятельности пищеварения и сердечно-сосудистой системы, так как в состав минеральных солей входит натрий, кальций и другие микроэлементы, недостаток которых может вызвать многие заболевания диких животных.
Отметим, что специалисты охотничьего хозяйства Ингушетии проводят подкормку диких животных в плановом порядке на всей лесной территории региона.