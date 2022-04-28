В Сунженском районе Ингушетии прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы

В мероприятии приняли участие военный комиссар Ингушетии Тимур Местоев, военнослужащие 503-го мотострелкового гвардейского полка, работники администрации села.

Ребята произнесли торжественную клятву достойно продолжать славные традиции юных патриотов. По словам начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мадины Богатырёвой, посвящение решили провести в преддверии священного праздника — Дня Победы. Ещё двести человек стали частью Всероссийского молодёжного патриотического движения.