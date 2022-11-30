В Сунженском районе Ингушетии завершается строительство «умной» спортивной площадки

Как сообщили в администрации Сунженского района, многофункциональная спортивная площадка строится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Отмечается, что в настоящее время завершена укладка искусственного газона и площадки из качественного асфальтированного покрытия. Также завезены и готовы к установке уличные тренажеры.

Следующий этап — укладка противоскользящего покрытия, установка футбольных ворот, сборно-разборной трибуны, резиновой плитки, волейбольной и баскетбольной стойки.

Напомним, завершить строительство объекта планируют до конца текущего года.