В Сунженском районе Ингушетии завершается строительство «умной» спортивной площадки

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Строительство «умной» спортивной площадки в сельском поселении Нестеровское близится к завершению.

Как сообщили в администрации Сунженского района, многофункциональная спортивная площадка строится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Отмечается, что в настоящее время завершена укладка искусственного газона и площадки из качественного асфальтированного покрытия. Также завезены и готовы к установке уличные тренажеры.

Следующий этап — укладка противоскользящего покрытия, установка футбольных ворот, сборно-разборной трибуны, резиновой плитки, волейбольной и баскетбольной стойки.

Напомним, завершить строительство объекта планируют до конца текущего года.

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