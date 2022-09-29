В Сунженском районе республики возобновила свою работу «Школа ингушских адатов»

Как сообщила пресс-служба администрации Сунженского района, проект призван популяризировать культуру и этику нашего народа. Уважаемые жители республики, которые не просто знают наши обычаи, но и сами являются их носителями, будут передавать знания молодежи.

Отмечается, помещение, стилизованное под старинный быт народа, уже принимает в своих стенах учеников, которые с большим интересом узнают о вековых традициях ингушей. Полноценный график занятий для ребят будет составлен 3 октября текущего года.