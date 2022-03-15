Ярмарка

В течение марта-апреля в Ингушетии будут проходить сельскохозяйственные ярмарки

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В марте-апреле еженедельно в различных населенных пунктах Ингушетии, по поручению Главы региона, будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Цены на продукты и товары первой необходимости будут установлены на 10-15% ниже среднерыночных.

Свою продукцию на ярмарках представят: «Сад-Гигант Ингушетия» и «Агрокомплекс Сунжа», госпредприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства региона. У жителей будет возможность приобрести по сниженным ценам мясо (баранина, говядина), птицу, зерно, муку, мучные изделия, молочные продукты, овощи и фрукты.

Первая ярмарка состоялась 12 марта в Назрановском районе, при въезде в город Магас в районе Аланских ворот, следующая будет проходить 19 марта у ДК города Назрани с 9 до 13 часов.

Сельхозпродукцию и товары первой необходимости можно будет приобрести на ярмарках: 27 марта — город Малгобек, рынок «Изобилие»; 2 апреля — город Сунжа, сельскохозяйственный рынок; 9 апреля — при въезде в горный Джейрахский район; 17 апреля — город Карабулак, пересечение улиц Кирова и Осканова; 23 апреля — город Магас, на базе комплекса «Сделано в Ингушетии» и 29 апреля — Назрановский район, при въезде в город Магас в районе Аланских ворот.

Ярмарки будут проходить с 9 до 13 часов дня.

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