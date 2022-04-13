Образование

В текущем году более 15,5 тыс. новых мест появятся в школах и детских садах в Ингушетии

0

В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в текущем году в Ингушетии запланировано строительство 21 школы и 8 детских садов. Будет создано 15 690 мест, 1 540 из них — в дошкольных образовательных организациях. Кроме того, планируется обеспечить рабочими местами более 2 800 человек.

Об этом сообщил вице-премьер республики Тимур Фаттахов в ходе совещания в режиме видеосвязи под руководством министра просвещения России Сергея Кравцова.

Было также отмечено, что с 2022 по 2026 годы в регионе планируется проведение капитального ремонта в 50 образовательных организациях (64 корпуса). По 23 из них разработана сметная документация, уже получено положительное заключение экспертизы.

Фаттахов отметил, что региональным правительством принимаются все необходимые меры, направленные на завершение объектов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В трех населенных пунктах Ингушетии на 5 часов отключат свет
На развитие промышленного производства в Ингушетии направят 80 млн рублей
В СКФО по 62 фактам заведомо ложных сообщений о минировании возбуждены уголовные дела
Жителям Ингушетии предложили выбрать дизайн-проекты улиц для благоустройства
Ингушская мастерица Лидия Хамхоева вышила карту своего региона на карте России
В Джейрахском районе Ингушетии провели мероприятие по профилактике наркомании
Житель Ингушетии отправился в тюрьму за повторный грабеж
На совещании под руководством премьера Ингушетии обсудили вопросы, касающиеся весеннего призыва
Участники драмкружка из сельского поселения Алкун Ингушетии стали лауреатами фестиваля искусств «Российский Берег. Зимний карнавал»
В сельском поселении Яндаре Ингушетии в рамках проекта «Культура для школьников» прошел мастер-класс по национальному танцу
Юная ингушская вокалистка Сара Мурзабекова стала лауреатом всероссийского конкурса «Таланты России»

Главное

Яндекс.Метрика

 