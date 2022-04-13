В текущем году более 15,5 тыс. новых мест появятся в школах и детских садах в Ингушетии

Об этом сообщил вице-премьер республики Тимур Фаттахов в ходе совещания в режиме видеосвязи под руководством министра просвещения России Сергея Кравцова.

Было также отмечено, что с 2022 по 2026 годы в регионе планируется проведение капитального ремонта в 50 образовательных организациях (64 корпуса). По 23 из них разработана сметная документация, уже получено положительное заключение экспертизы.

Фаттахов отметил, что региональным правительством принимаются все необходимые меры, направленные на завершение объектов.