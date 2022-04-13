В текущем году более 15,5 тыс. новых мест появятся в школах и детских садах в Ингушетии
В рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» в текущем году в Ингушетии запланировано строительство 21 школы и 8 детских садов. Будет создано 15 690 мест, 1 540 из них — в дошкольных образовательных организациях. Кроме того, планируется обеспечить рабочими местами более 2 800 человек.
Об этом сообщил вице-премьер республики Тимур Фаттахов в ходе совещания в режиме видеосвязи под руководством министра просвещения России Сергея Кравцова.
Было также отмечено, что с 2022 по 2026 годы в регионе планируется проведение капитального ремонта в 50 образовательных организациях (64 корпуса). По 23 из них разработана сметная документация, уже получено положительное заключение экспертизы.
Фаттахов отметил, что региональным правительством принимаются все необходимые меры, направленные на завершение объектов.