В Ингушетии продолжается досрочный период ЕГЭ

«ЕГЭ по обществознанию длился 3 часа 30 минут. За это время выпускнику необходимо было выполнить 25 заданий. Дополнительные материалы и оборудование на экзамене не используются. Экзамен по информатике длился 3 часа 55 минут (235 минут). Всего на ЕГЭ по информатике участник должен был справиться с 27 заданиями, 11 из которых нужно было выполнить на компьютере» — проинформировала Бокова.

Собеседница пояснила, что результаты экзаменов участники ЕГЭ по информатике и обществознанию узнают не позднее 24 и 25 апреля соответственно. Ознакомиться с ними можно на портале ЕГЭ https://checkege. rustest. ru/.

Напомним, что для сдачи ЕГЭ есть досрочный, основной и дополнительный этапы. К досрочному допускаются те, у кого нет возможности прийти на экзамен в апреле и мае: призывники, спортсмены, олимпиадники или те, кто уже освоил программу 11 классов и получил допуск педсовета.

В дополнительный период можно пересдать ЕГЭ тем, кто не набрал минимальных баллов или отсутствовал на экзамене из-за болезни. Также с 2024 года один из экзаменов можно пересдать в июле, до окончания приёмной кампании в вузах.