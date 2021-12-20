Энергоснабжение

В трех населенных пунктах Ингушетии 21 декабря отключат свет

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В столице Ингушетии Магасе, в сельских поселениях Али-Юрт и Экажево Назрановского района во вторник, 21 декабря, частично отключат свет, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Отмечается, что по данным «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», в рамках программы снижения потерь на 2018-2022 годы, будет прикрашена подача электроснабжения в Магас и Али-Юрт с 14 до 17 часов, а в Экажево с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.

Будьте осторожны, следите за электрическими приборами, призвали жителей в региональном чрезвычайном ведомстве.

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