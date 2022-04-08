В возрождаемом ингушском селе вслед за дорогой построят ДК и ФАП

«В предгорном сельском поселении Даттых возведут первые объекты культуры и здравоохранения. Там запланировано строительство нового Дома культуры и фельдшерско-акушерского пункта», — сказал собеседник.

Он отметил, что в удобном месте определены земельные участки, на которых будут построены первые за долгое время новые здания в возрождающемся селе.

В минувшем году там проложили долгожданную 18-километровую асфальтированную дорогу. Речь идет об участке артерии, связывающей отдаленное село с федеральной трассой «Кавказ» — Нестеровское — Алкун — Таргим — Чми».

Это один из главных путей, который связывает Сунженский и Джейрахский районы, горную часть Ингушетии, где располагаются туристический кластер, древние памятники архитектуры. В горной местности проводятся состязания по велоспорту, автоспорту, там же находится детский оздоровительный лагерь. Новую дорогу проложили на месяц раньше запланированного срока по госпрограмме «Развитие транспортной системы».

Ввод в эксплуатацию дорожного объекта до здания сельской администрации имеет стратегическое значение для республики. Дорога необходима для того, чтобы связать поселение с внешними артериями общей сети и обеспечить удобное, безопасное транспортное сообщение.

На участке проведен полный комплекс дорожных работ, в том числе создание 60 примыканий и съездов.

Восстановлено электро-, газо- и водоснабжение с установкой накопителя воды на 100 кубометров.

По данным сельской администрации, всего там зарегистрировано 240 человек, но пока на постоянной основе проживают порядка десяти семей, еще столько же приезжают заниматься хозяйством.

Недавно правительство разработало программу возрождения малонаселенных приграничных с Чечней сел региона.

Первоочередной задачей в рамках социально-экономического развития предгорной зоны власти считают возвращение в Даттых жителей, покинувших его в неспокойные 1990-е годы.

Там планируется построить школу и детсад, принимается комплекс мер по поддержке фермерских хозяйств, развитию туристско-рекреационного потенциала района, богатого памятниками истории и архитектуры.

В настоящее время в селе работает администрация, семьи постепенно возвращаются, занимаются хозяйствами.