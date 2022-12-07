В зону СВО из Ингушетии доставили очередные 20 тонн гуманитарного груза

«Фуры доставили в зону проведения СВО порядка 20 тонн предметов первой необходимости: продукты питания от местных производителей (тушенка, яблоки, сушеное мясо, курдюк, вода, сахар), гигиенические наборы, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, специальные устройства, теплую одежду, садовые печи и газовые баллоны», — сообщила «Ингушетии» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Собеседник издания отметил, что средства выделены из Национального фонда развития Ингушетии по поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова.

«Ребята уже не раз доказали свою верность присяге, мужество, доблесть. Наши бойцы получили высшие награды, признающие их заслуги перед Отечеством, многие из них — посмертно. Наш долг их поддерживать, помогать и как-то облегчить их положение. Они должны чувствовать, что их помнят и о них заботятся, знать о нашей благодарности и гордости», — прокомментировал решение о проведении очередной акции Калиматов.

По словам, министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Иса Татиев, набор провианта и комплект других составляющих гуманитарной помощи сформирован с учетом пожеланий военнослужащих и погодных условий.