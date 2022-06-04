30 лет Ингушетии

Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ингушетии с 30-летием республики, пожелал успехов в достижении поставленных целей на благо региона и всей страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой — 30-летием Республики Ингушетия. Образование республики стало большим, поистине историческим событием в судьбе ингушского народа, в укреплении российской государственности. Отрадно, что вы искренне гордитесь многими поколениями своих земляков, которые внесли значимый вклад в приумножение ратной и трудовой славы Отечества, сбережение богатейшего культурного, духовного достояния нашей многонациональной Родины. А главное, стремитесь достойно решать стоящие перед регионом востребованные задачи», — говорится в поздравлении.

По его словам, за прошедшее время в республике были построены новые предприятия и объекты агропромышленного комплекса, развиваются транспортная, строительная, туристическая отрасли.

«Важно не останавливаться на достигнутом, уделять приоритетное внимание привлечению в экономику Ингушетии крупных инвестиций, реализации масштабных социальных, инфраструктурных проектов, созданию современных рабочих мест, повышению качества жизни людей», — добавляется в телеграмме.

В завершение Владимир Путин пожелал жителям Ингушетии успехов в достижении поставленных целей на благо республики и всей страны.

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