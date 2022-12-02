Власти Ингушетии намерены закрыть скотобойню в Назрани за слив отходов в канал

Отмечалось, что неоднократные попытки связаться с собственником скотобойни для урегулирования ситуации, направленные обращения в соответствующие ведомства и привлечение телевидение, не дали результат — слив отходов по проезжей части дороги продолжается, сообщается в Телеграм-канале правительства республики.

Евлоев поручил подготовить материалы по вопросу приостановления деятельности указанного объекта для направления в суд, а также подготовить обращение в надзорное ведомство, для принятия мер прокурорского реагирования в отношении всех убойных пунктов республики, функционирующих с нарушениями законодательства.

«Владельцы этой скотобойни ранее неоднократно получали предупреждения, к ним применялись определенные санкции. Они прекрасно понимают, что их безответственные действия наносят серьезный вред окружающей среде и водным объектам. Значит, мы будем переходить к более жестким мерам, вплоть до закрытия бойни. Для начала разберемся с этим конкретным случаем, а далее проведем проверки в отношении всех остальных убойных пунктов», — подчеркнул зампред.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что в социальных сетях жители Назрани распространили видео с жалобами на скотобойню, распложенную «за каналом», владельцы которой сливают отходы в Алханчуртский канал.

На место выезжали представители администрации города, Росприроднадзора, Россельхознадзора.

«Работники скотобойни ссылаются на неисправность канализационного коллектора, но этот факт не дает никому право сливать отходы в Алханчуртский канал», — сказали в мэрии Назрани, отметив, что правовой отдел администрации готовит материал для передачи в прокуратуру и в другие компетентные органы.