Власти Ингушетии считают приоритетной в 2021 году задачу по снижению доли «теневого сектора»

«Вместе с тем нам предстоит решить целый комплекс накопившихся годами задач регионального уровня. Обозначу наиболее важные, на решение которых исполнительной и законодательной властью, с привлечением общественности и бизнеса, необходимо направить основной вектор усилий в текущем году. В первую очередь необходимо продолжить работу по предельному снижению доли «теневого сектора» в экономике, занятости и доходах населения. «Теневой сектор» в экономике определяет низкие показатели собственных доходов бюджета республики», — сказал Глава региона.

По его словам, в результате целенаправленной работы властям региона удалось сократить объем долговых обязательств на начало текущего года почти на 40 процентов.

«Безусловно, работу в этом направлении правительству надо продолжить. В целях решения этой задачи необходимо обеспечить концентрацию усилий федеральной налоговой службы и службы судебных приставов совместно с другими заинтересованными органами на повышении собираемости налоговых платежей, а также на формировании плана мероприятий по осуществлению дополнительных мер пополнения доходной части бюджета», — отметил Калиматов.