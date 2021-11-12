Самозахваты

Власти Назрани освободили самовольно занятые участки в Насыр-Кортском округе

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Мэрия Назрани пресекла попытку присвоить земельные участки в водоохранной зоне муниципального образования, сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации.

«Администрация Назрани пресекла попытку самозахвата земельных участков площадью более 20 га в водоохранной зоне в Насыр-Кортском округе», — сказал собеседник издания.

По его информации, на место была направлена муниципальная комиссия. Забитые на участках колышки снесены, незаконные действия нарушителей пресечены. Материалы о самозахватах власти направят в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Как отметили в администрации, по искам мэрии за последний год изъято 10 земельных участков под городские нужды, в том числе два в водоохранной зоне Насыр-Кортского округа. Ещё 14 дел в настоящее время находятся в суде.

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