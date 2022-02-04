Власти столицы Ингушетии принимают меры по улучшению общего санитарного состояния улиц, а также дворовых территорий города

Как отметили специалисты мэрии, к сожалению, незаконное складирование строительного мусора рядом с многоквартирными домами давно стало обыденной картиной для жителей города.

Мэр Усман Аушев потребовал выявить и обязать ответственных лиц устранять нарушения в кратчайшие сроки, в противном случае применять к ним штрафные санкции.

«Жители города часто складируют строительные отходы после ремонта квартир рядом с общими мусорными баками либо на прилегающей к многоквартирному дому территории. Многие не знают, что за данное нарушение предусмотрена административная ответственность по ст. 8.1. КоАП РФ», — подчеркнул градоначальник.

Усман Аушев в очередной раз обратился с просьбой к жителям Магаса утилизировать строительный мусор, не нарушая закон. Он особо отметил, что строительный мусор не входит в зону ответственности «ЖКХ г. Магас». Ответственность за это несут лица, в процессе деятельности которых такой мусор образовался.