Во Дворце спорта «Магас» в Назрани прошли «Веселые старты»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, сражались за почётный трофей шесть команд: ФШ «Спартак-юниор Магас», Академия спортивной гимнастики Дворца спорта «Магас», СШОР по вольной борьбе, СШОР по тхэквондо, школа бокса с. п. Майское, школа № 6 Насыр-Корта.

Программа соревнований была довольно насыщенной. Командам были предложены занимательные, иногда очень непростые конкурсы с бегом, с мячами, с обручем, где они смогли проявить свои спортивные навыки. Все этапы этого увлекательного соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали.

По итогам работы жюри первое место заняла команда борцов из СШОР по вольной борьбе, второе место у команды «Спартак-юниор Магас», третье место заняла команда Академии спортивной гимнастики Дворца спорта «Магас».

Команды-призеры были награждены медалями, грамотами и небольшим презентом от организаторов соревнований. Команда, занявшая первое место, также получила кубок победителя.