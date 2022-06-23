Водитель «Гранты» стал фигурантом дела после гибели ребенка в ДТП в Ингушетии

«По данному факту полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказал собеседник издания.

По его данным, для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выезжал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев.

Ведомство выяснит причины и условия, способствовавшие дорожно-транспортному происшествию, а также даст оценку соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход предварительного следствия и надзорных мероприятий прокурор республики взял на контроль.

Как уточнили нашему изданию в республиканском МВД, в Назрани водитель автомашины «Лада Гранта», не справившись с управлением, совершил наезд на кирпичный забор частного дома на улице Мочиева.

В результате ДТП ребенок 2022 г. р. скончался от полученных телесных повреждений при доставлении в лечебное учреждение. Ещё одна пассажирка госпитализирована в травматологическое отделение.

Водитель задержан и помещен в ИВС.