Водитель и пассажиры, чей автомобиль насквозь пробил дорожный шлагбаум, чудом остались живы

«Мужчина решил объехать пробку и выехать из города по спецполосе, предназначенной для экстренных случаев. Водитель чуть не рассчитал скорость и направление авто, в результате чего шлагбаум насквозь продырявил автомобиль. К счастью, никто не пострадал», — сказал собеседник.

По его словам, утром и вечером на данном участке дороге образуется автомобильная пробка, вследствие чего водители должны сохранять терпение и не пытаться объехать затор, нарушая правила ПДД.