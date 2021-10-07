ДТП

Водитель и пассажиры, чей автомобиль насквозь пробил дорожный шлагбаум, чудом остались живы

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В ДТП при въезде в Магас в среду утром, 6 октября, в котором дорожный шлагбаум насквозь пробил лобовое и заднее боковое стекла автомобиля, никто не пострадал, сообщили в УГИБДД России по региону.

«Мужчина решил объехать пробку и выехать из города по спецполосе, предназначенной для экстренных случаев. Водитель чуть не рассчитал скорость и направление авто, в результате чего шлагбаум насквозь продырявил автомобиль. К счастью, никто не пострадал», — сказал собеседник.

По его словам, утром и вечером на данном участке дороге образуется автомобильная пробка, вследствие чего водители должны сохранять терпение и не пытаться объехать затор, нарушая правила ПДД.

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