Водонасосную станцию Магаса оснастят камерами с распознаванием лица

«Мэр столицы поручил разработать схему размещения видеокамер, которая будет покрывать всю территорию объектов на территории МУП «Водоканал г. Магас», важных для жизнеобеспечения города. Камеры будут оснащены системой распознавания лиц и датчиком движения», — говорится в сообщении.

Также глава города дал указание максимально усилить работу по сборам платежей и провести работу по повышению платёжной дисциплины потребителей.