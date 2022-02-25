Водонасосную станцию Магаса оснастят камерами с распознаванием лица

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В столице Ингушетии Магасе МУП «Водоканал» оснастят камерами с системой распознавания лиц и датчиком движения для непредвиденных угроз, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Мэр столицы поручил разработать схему размещения видеокамер, которая будет покрывать всю территорию объектов на территории МУП «Водоканал г. Магас», важных для жизнеобеспечения города. Камеры будут оснащены системой распознавания лиц и датчиком движения», — говорится в сообщении.

Также глава города дал указание максимально усилить работу по сборам платежей и провести работу по повышению платёжной дисциплины потребителей.

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