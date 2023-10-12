Совещание

Вопросы нарушения общественного порядка во время свадеб обсудили в мэрии Магаса

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В администрации столицы республики состоялось совещание, на котором обсудили способы борьбы с нарушениями общественного порядка во время проведения свадеб, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.
 

Во встрече, помимо руководства мэрии, также приняли участие помощник имама центральной мечети города Ибрагим Мамилов, председатель общественного совета Алихан Гондолоев, представители правоохранительных органов, а также владельцы ресторанов и домов торжеств города.

По словам Ибрагима Мамилова, все проблемы возникают по причине того, что многие жители республики пренебрегают правилом об ограниченном количестве машин в составе свадебного кортежа (их может быть только четыре), и пока население, а особенно молодежь, не будет придерживаться внесенных общим решением духовенства республики норм, нельзя вести речь о порядке.

«Я предлагаю владельцам ресторанов заранее оповещать правоохранителей, имама, общественный совет и ЕДДС о предстоящем торжестве в стенах подконтрольного им заведения, чтобы мы имели возможность контролировать порядок и обеспечить безопасность на свадебных мероприятиях», — отметил в свою очередь Алихан Гандалоев.

По итогам совещания присутствующие единогласно решили ввести штрафные санкции в отношении возмутителей спокойствия во время свадеб.

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