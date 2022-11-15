Призыв

Вопросы осенней призывной кампании обсудили в Малгобекском районе Ингушетии

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Глава администрации Малгобекского района Камбулат Кузьгов провел совещание по вопросам осенней призывной кампании, которая стартовала в этом году на месяц позже — 1 ноября.

Как отметили в пресс-службе муниципалитета, с начала осеннего призыва такие встречи с участием представителей военкомата, общественников и религиозных деятелей проводятся регулярно.

Обсуждаются вопросы, связанные с призывом, проведения мероприятий по розыску лиц, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности и от прохождения медицинского обследования.

По словам Кузьгова, такие сходы граждан дают положительные результаты. Так, по итогам весеннего призыва 2022 года военный комиссариат города Малгобека и Малгобекского района был признан лучшим и награжден переходящим кубком.

«Работа в осеннюю призывную кампанию этого года предстоит системная и кропотливая. Основная часть призывников готова к службе в армии, идут охотно и знают, что это им пригодится в будущем», — отметил глава администрации района.

 

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