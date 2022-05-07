Вопросы подготовки к празднованию Дня Победы обсудили в правительстве Ингушетии

Как ранее сообщалось, три основных мероприятия состоятся в городах Малгобеке, Назрани и Магасе — торжественное возложение цветов к Вечному огню и мемориальным плитам, праздничные концерты и акция «Бессмертный полк».

В городе воинской славы Малгобеке мероприятия начнутся в 10 часов, в Назрани — в 10:30 мск, после чего эстафету в 11 часов примет Магас с акцией «Бессмертный полк». После шествия жителей и гостей республики с портретами ветеранов ВОВ в 11:40 мск начнется праздничный концерт, который продолжится тем же вечером на площади перед башней Согласия в 19:30 мск. Завершится празднование салютом, за которым можно будет наблюдать с 22 часов с той же главной площади столицы республики.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков отметил, что на НТРК «Ингушетия» еженедельно выходит в эфир программа «Защитники Отечества» об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, ежедневно транслируются социальные видеоролики, посвященные празднованию Победы и предстоящей акции «Бессмертный полк». Также планируется прямая трансляция шествия и праздничного концерта.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства республики, накануне вице-премьер Магомед Евлоев провел совещание, по итогам которого дал указание руководителям муниципалитетов ускорить установку и увеличить количество баннеров и плакатов с изображением ветеранов ВОВ. Сегодня представители муниципальных образований отчитались, что праздничное оформление, в том числе размещение портретов и фотографий ведется активно, а в некоторых населенных пунктах уже завершена.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности населения, обеспечению охраны общественного порядка в день проведения мероприятий. Так, 9 мая на Мемориале памяти и славы в городе Назрани и на проспекте имени Идриса Зязикова в Магасе будут дежурить бригады скорой помощи, участников мероприятия обеспечат дождевиками и будет организована полевая кухня.

Сластенин подчеркнул, что мероприятие имеет исключительную важность и проведение его на должном уровне — обязательная задача всех ответственных должностных лиц. По итогам встречи им даны соответствующие поручения.