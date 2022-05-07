День Победы

Вопросы подготовки к празднованию Дня Победы обсудили в правительстве Ингушетии

0

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин обсудил с членами кабинета министров и главами муниципалитетов подготовку к проведению республиканских праздничных мероприятий к 77-летию Победы в ВОВ.

Как ранее сообщалось, три основных мероприятия состоятся в городах Малгобеке, Назрани и Магасе — торжественное возложение цветов к Вечному огню и мемориальным плитам, праздничные концерты и акция «Бессмертный полк».

В городе воинской славы Малгобеке мероприятия начнутся в 10 часов, в Назрани — в 10:30 мск, после чего эстафету в 11 часов примет Магас с акцией «Бессмертный полк». После шествия жителей и гостей республики с портретами ветеранов ВОВ в 11:40 мск начнется праздничный концерт, который продолжится тем же вечером на площади перед башней Согласия в 19:30 мск. Завершится празднование салютом, за которым можно будет наблюдать с 22 часов с той же главной площади столицы республики.

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации региона Ваха Беков отметил, что на НТРК «Ингушетия» еженедельно выходит в эфир программа «Защитники Отечества» об участниках и ветеранах Великой Отечественной войны, ежедневно транслируются социальные видеоролики, посвященные празднованию Победы и предстоящей акции «Бессмертный полк». Также планируется прямая трансляция шествия и праздничного концерта.

Как отмечает пресс-служба Главы и правительства республики, накануне вице-премьер Магомед Евлоев провел совещание, по итогам которого дал указание руководителям муниципалитетов ускорить установку и увеличить количество баннеров и плакатов с изображением ветеранов ВОВ. Сегодня представители муниципальных образований отчитались, что праздничное оформление, в том числе размещение портретов и фотографий ведется активно, а в некоторых населенных пунктах уже завершена.

Особое внимание было уделено вопросам безопасности населения, обеспечению охраны общественного порядка в день проведения мероприятий. Так, 9 мая на Мемориале памяти и славы в городе Назрани и на проспекте имени Идриса Зязикова в Магасе будут дежурить бригады скорой помощи, участников мероприятия обеспечат дождевиками и будет организована полевая кухня.

Сластенин подчеркнул, что мероприятие имеет исключительную важность и проведение его на должном уровне — обязательная задача всех ответственных должностных лиц. По итогам встречи им даны соответствующие поручения.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Минздраве Ингушетии заявили, что сообщение об отравлении питания в школах, дезинформация
Росгвардейцы Ингушетии приняли участие в акции «Парад у дома ветерана»
Юношеская сборная Ингушетии по вольной борьбе принимает участие в первенстве России
Сотрудники мэрии города Карабулака Ингушетии навестили вдов ветеранов ВОВ
В горный район Ингушетии вернулась зима
В Ингушетии Россельхозбанк возобновил прием заявок на сельскую ипотеку
Освобожден удерживаемый на Украине военнопленный из Ингушетии
Ингушский боксёр Тамерлан Оздоев стал победителем первенства Санкт-Петербурга
Одинокие пожилые граждане и инвалиды Ингушетии могут обратиться за помощью по телефону «горячей линии»
Информация об отравлении питания в школах города Назрани Ингушетии не подтвердилась
В городе Малгобеке Ингушетии открыли бюст Владимиру Этушу в честь его 100-летия

Главное

Яндекс.Метрика

 