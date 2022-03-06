Выбрана «народная эмблема» празднования 30-летия Ингушетии

На конкурс, объявленный министерством культуры региона, было представлен ряд эскизов. Наибольшее количество жителей Ингушетии отдали предпочтение варианту, представленному на фото. Об этом сообщается на сайте республиканского дома народного творчества.

Напомним, 25 февраля Минкультуры республики дало старт народному голосованию за официальную эмблему к юбилею возрождения республики.

«Каждый может выбрать понравившийся вариант из представленного списка образцов. К итогам народного голосования будут добавлены голоса членов художественного совета и организационного комитета. Эмблема-победитель станет народной эмблемой 30-летия Ингушетии», — отметил в министерстве культуры.