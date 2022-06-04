Юрий Чайка и Махмуд-Али Калиматов обсудили вопросы развития Ингушетии

«Стороны обменялись мнениями по социально-экономическому развитию региона. В частности, обсуждался ход выполнение национальных проектов, устойчивость экономики субъекта в условиях санкций, необходимость поддержки бизнеса и собственного производства, создания рабочих мест. Юрий Чайка подчеркнул особую важность данной работы и необходимость контроля за ней», — говорится в сообщении.

В свою очередь Махмуд-Али Калиматов отметил, что успехи в регионе возможны благодаря тесному взаимодействию с руководством северокавказского округа.

«Проблемы есть, но справляться с ними не сложно, так как есть серьезная поддержка от вас и от федерального правительства. Взаимодействуя с вами, мы знаем в каком направлении нам двигаться, знаем, что у нас есть поддержка в вашем лице, в лице вице-премьера Александра Новака, который курирует многие наши вопросы, Совет Федерации также оказал нам огромную помощь и поддержку. И, конечно глава государства Владимир Путин майскими указами, нацпроектами решениями дал серьезную возможность для развития региона», — подчеркнул Глава Ингушетии.