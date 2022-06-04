Юрий Чайка вручил орден «Родительская слава» семье Марзиевых из Ингушетии

«Награда присвоена семье Марзиевых Указом Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Торжественная церемония вручения состоялась в Зале Славы Администрации Главы и Правительства Ингушетии в рамках праздничных мероприятий, посвященных 30-летию возрождения республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Юрий Чайка поздравил Главу и жителей Ингушетии с юбилеем, пожелав «здоровья, благополучия, добра, мира и успехов во всех добрых начинаниях во имя республики и всей нашей великой Родины — России!»

«Уверен, что совместными усилиями все намеченные планы и проекты будут успешно воплощены в жизнь. Впереди Ингушетию ждет немало новых побед, результатом которых будет пользоваться подрастающее поколение.

Необходимо обеспечивать им достойное воспитание, образование и реализацию возможностей развития. Наше государство много делает для этого и сегодня по поручению Президента Российской Федерации я хотел бы вручить орден «Родительской славы» семье Марзиевых, которая успешно растит 7 детей», — подчеркнул полпред.

В удостоенной ордена семье воспитывается семеро детей. Старший сын Ибрагим является студентом Ставропольского многопрофильного колледжа. Они вместе с братом Илезом, учащимся 10-го класса, занимаются кикбоксингом и добиваются успехов в спорте. Дочь Макка увлекается актерским искусством, посещает студию и участвует в миниспектаклях. Младшие обучаются в школе и дошкольных образовательных учреждениях.

Все дети разносторонне развитые, целеустремленные, показывают высокие результаты в учебе, являются победителями олимпиад и различных конкурсов, активно участвуют в творческой жизни школы и города.