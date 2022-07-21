За II квартал текущего года в Ингушетии в 20 семьях родились близнецы

Отмечается, что среди жителей республики наибольшую популярность сохраняют имена Мухаммад, Абдула, Ибрагим, Абдуллах, Сайфуллах, Амина, Сафия, Хадиджа, Ясмина, Самира.

По информации специалистов органов записи актов гражданского состояния, родители также называют детей такими редкими именами, как Накир, Джамал, Анвар, Даурбек, Салих, Мауз, Малиса, Таслима, Ева, Кайпа, Разия, Сайма.

Напомним, в I квартале этого года в республике родилось 1 909 детей, из них: мальчиков — 967, девочек — 942, в 15 семьях — двойни.

Всего в первом полугодии в регионе появились на свет 3 786 детей, из них 1950 мальчиков и 1836 девочек.