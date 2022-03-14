За минувшую неделю в Ингушетии выявлен 251 случай Covid-19

Всего на лечении по данным к 14 марта находятся 1978 человек: в том числе 135 в стационаре, из них в реанимации — 16, лиц старше 60 лет — 50, на оксигенотерапии — 44.

Количество пациентов, проходящих лечение в стационарных условиях, снизилось на 8%.

Коечный фонд сокращен и свободен на 30%. В настоящее время в республике функционируют 195 коек в 5 медицинских организациях, в том числе 34 — реанимационные.