За последний месяц в Ингушетии на продукты зафиксирован рост цен более чем на 10%

Об этом сообщил руководитель министерства промышленности и цифрового развития республики Бадма Дорджиев на заседании оперативного штаба по устойчивому развитию республики в условиях внешних санкций.

Как сообщил докладчик, в настоящее время в республике наибольший спрос имеется на товары длительного хранения. Это крупы, макароны, мука, чай, сахар и соль.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен пришелся на товары бытовой химии и детские товары. Это мыло, где рост составил 12,6%, шампунь, зубная паста, стиральный порошок, детские подгузники, пеленки для новорожденных, детский шампунь.

«Во всех торговых точках республики нет перебоев с продовольственными товарами и промышленными товарами для дома», — отметил Дорджиев.

По его словам, представителями администраций городов и районов ведется работа с руководителями крупных торговых объектов по заключению соглашений о допустимой наценке на социально-значимые товары не более 10%.

«Указанные товары отмечаются на полках желтыми ценниками. На данный момент соглашения заключены в Назрановском районе, Магасе, Малгобекском районе и в городе Назрани. Во всех магазинах, представляющих сети «Магнит» и «Гурман», есть товары с желтыми ценниками. Также в магазинах сети «Гурман» в месяц Рамадан с 18 часов действует скидка на всю кондитерскую и готовую продукцию в размере 30%», — уточнил министр промышленности и цифрового развития.

Кроме того, по поручению премьер-министра региона во всех городах и районах республики открыты «горячие линии». Жители могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен на социально значимые товары и услуги.

Дорджиев отметил, что работа по изучению ситуации на торговых объектах республики ведется министерством ежедневно. К рейдовым мероприятиям привлекаются, как представители администраций городов и районов республики, так и специалисты управлений ФАС и Роспотребнадзора по Ингушетии. Представители федеральных служб привлекаются при проверках сетевых магазинов, таких как «Магнит», «Гурман» и «Забава» с периодичностью раз в неделю.

Также во всех муниципалитетах созданы рабочие группы для противодействия необоснованному увеличению цен на продукты питания, отмечает пресс-служба Главы и правительства региона.