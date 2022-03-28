За прошлую неделю дорожные полицейские зафиксировали более 2500 нарушений на дорогах республики

— В период с 20 по 26 марта текущего года в Ингушетии зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых 3 человека получили ранения различной степени тяжести, — рассказала нашему корреспонденту старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РИ Зара Ужахова. — За истекший период нашими сотрудниками выявлено 2577 правонарушений в том числе: 10 человек управляли ТС в нетрезвом состоянии; 628 водителей превысили установленную скорость; 36 водителей проехали на запрещающий сигнал светофора; 118 водителей не были пристегнуты ремнями безопасности; 22 человека выехали на полосу, предназначенную для встречного движения; 151 автолюбитель привлечен к административной ответственности за несоблюдение правил тонировки; 92 водителя управляли транспортным средством без права управления; 24 факта управления транспортным средством с подложными государственными регистрационными знаками; 29 фактов управления транспортным средством без государственных регистрационных знаков.

Собеседница призвала участников дорожного движения быть внимательными и взаимовежливыми.