За сутки в Ингушетии умер один человек с Covid-19
В Ингушетии за сутки умер один пациент с коронавирусом, всего — 267 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
На 23 августа проведено 418 828 скрининговых исследований, 19 089 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).
Выздоровело — 17 484 (+41 за сутки).
Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 76 человек.
445 человек госпитализировано, 189 с лабораторно подтвержденным диагнозом.
26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.
893, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.