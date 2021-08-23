За сутки в Ингушетии умер один человек с Covid-19

На 23 августа проведено 418 828 скрининговых исследований, 19 089 впервые установленных диагнозов Covid-19 (+68 за сутки).

Выздоровело — 17 484 (+41 за сутки).

Лиц, старше 65 лет, находящихся на самоизоляции — 76 человек.

445 человек госпитализировано, 189 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

26 пациентов в тяжелом состоянии в отделении реанимации, из них 22 — на ИВЛ.

893, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.